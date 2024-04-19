Alaçatı'da renkli festival korteji!

Yayınlanma: 19.04.2024 - 21:30

Güncelleme: 19.04.2024 - 21:30

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Ege Bölgesi'ne özel otların ve yöresel yemeklerin yer aldığı 13. Alaçatı Ot Festivali’nde geleneksel kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. "Şevketi Bostan” teması ve "Öz’e Dönüş" konsepti ile gerçekleşen festivalde Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli'nin katılımıyla düzenlenen yürüyüş ağaçlı yolda başlayarak Alaçatı Meydanı'nda son buldu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun katılım gösterdiği festivalde, şarkılar, gösteriler ve dans sanatçıları ile adeta görsel şölen yaşandı.

“KATILIMCILARIMIZ VE TURZİMCİLERİMİZ MEMNUN”

Lal Denizli, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, “Çok güzel bir festival geçiyor. Katılımcılar son derece memnun, turizmcilerimiz memnun. Bu yıl ilk defa Alaçatı'da normalde etkinlik alanları olmayan farklı alanlara etkinlikler koyduk. İlk defa sokak sanatçılarımız belli performanslar gösteriyor. Birkaç farklı etkinlik noktası oluşturduk. Konseptimiz 'Öz'e Dönüş'. Bunun böyle olmasına seçim öncesinde karar verdim. Bunun da nedeni aslında festivalin ruhunun son yıllarda en azından katılımcıların eskisi gibi olmadığını sık sık vurgulamasıydı. Ben de kendi deneyimlerimden gözlemliyordum. O nedenle burada yerli üreticilerimizi ön plana çıkardık. Sadece Çeşme'de, Alaçatı'da değil ama bölgemizin kıymetlerinin tanıtıldığı, geleneklerinin tanıtıldığı bir festivale dönüşmesi için elimizden geleni yaptık” dedi.