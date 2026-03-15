Alanya'da çaya düşen erkek yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek çaya düşen kimliği belirsiz erkek yaralandı. Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Oba Çayı kenarındaki duvarın üzerinde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek, dengesini kaybederek çaya düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla çay içinde bulunan yaralıya ulaştı. Sedye yardımıyla çıkarılan yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.