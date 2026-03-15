Alanya'da çaya düşen erkek yaralandı

Alanya'da çaya düşen erkek yaralandı

15.03.2026 17:26:00
DHA
Alanya'da çaya düşen erkek yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Oba Çayı kenarındaki duvarda dengesini kaybeden bir kişi, metrelerce yükseklikten suya düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin merdiven ve sedye yardımıyla kurtardığı yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek çaya düşen kimliği belirsiz erkek yaralandı. Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Oba Çayı kenarındaki duvarın üzerinde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek, dengesini kaybederek çaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla çay içinde bulunan yaralıya ulaştı. Sedye yardımıyla çıkarılan yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

