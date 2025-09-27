Alanya'da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan 57 yaşındaki işçi kurtarılamadı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen iş kazasında, forklift sürücüsü Yusuf Demirkaya (57) yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yusuf Demirkaya (57) idaresindeki forklift, Payallar Mahallesi Hasırlı Sokağı’nda yokuş aşağı indiği sırada devrildi. Devrilme sırasında sürücü Demirkaya, aracın altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirkaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demirkaya’nın cenazesi, Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.