Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün: Müdahale sürüyor!

Alanya'ya bağlı Aliefendi Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede elektrikler de tedbir amacıyla kesildi.

Yangının söndürülmesi için Orman İşletme ve İtfaiye müdürlükleri ekipleri seferber oldu. Aliefendi Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit eden yangının ardından tahliye çalışmaları başlatıldı.

Çok sayıda ekibin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinin içinde kalan yerleşim yerleri tahliye edildi. Vatandaşlar alevlerden uzaklaşırken, büyükbaş ve küçükbaşlarını da uzaklaştırdı. Alevlerin arasında kalan bazı seralar yandı, evler ise zarar gördü.

Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne de sıçrayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 20 arazöz, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri gece boyu müdahale etti.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölgeye gelip inceleme yaptı. Duruma ilişkin bilgi alan Kaymakam Öztürk, herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla, yangına havadan müdahaleye de başlandı. 2 uçak ve 5 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim yerlerinde etkili olan yangının, Aliefendi Mahallesi'nden İshaklı Mahallesi'ne geçmesini engellemek için de çevrilmesine yönelik çalışılıyor. Rüzgarın çok fazla olduğu bölgede yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

ALEVLER 3 MAHALLEYE DAHA SIÇRADI

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkıp, İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangına; 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personelle müdahale sürüyor. Bölgede tahliye çalışması yapılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.