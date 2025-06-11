Alanya sporda marka olacak

29 ülkeden 112 takım ve 224 sporcunun katılacağı turnuvada maçlar 2.5 ayda tamamlanan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde oynanacak.
Şampiyona 15 Haziran’daki finalle bitecek.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçeli, “Alanya’yı marka şehir haline getireceğiz. Alanya’da milli sporcular ve genç yetenekler yetişecek” diye konuştu.
Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, “12 ay açık kalacak bu tesis dünyada rakipsiz. 3 hafta sonra Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası ve gelecek yıl FIFA Plaj Futbolu Şampiyonası ile burayı taçlandıracağız” dedi.