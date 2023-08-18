Alanya'da acı olay: 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 6 yaşındaki çocuğu otel havuzunda boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konaklı Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin erkek çocuğu Roman Deleu yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
KURTARILAMADI
Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Deleu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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