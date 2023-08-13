Kaz Dağları'nın doğal havuzları

13 Ağustos 2023 Pazar

Çanakkale'den Edremit'e uzanan, Alp Dağları'ndan sonra dünyanın en temiz ikinci yüksek oksijen oranıyla Türkiye'nin akciğerleri Kaz Dağları gezginlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri. Kaz Dağları; doğası, efsaneleri ve barındırdığı tarihi kalıntıları ile Türkiye'nin önemli kültürel miraslarına sahip.

Kaz Dağları tarihi ve doğasıyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Efsaneleri ve hikâyeleriyle mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak da geçen Kaz Dağları şu sıralar şelaleleriyle ve doğal havuzları ile ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Yeşilin binbir tonunu görebileceğiniz Kaz Dağları'nı ziyarat etmek için pek çok sebep var. Kazdağları'nda doğa yürüyüşü, piknik, kamp gibi pek çok aktivite yapabilirsiniz. Oksijen deposu olan Kaz Dağları'nda şelale ve göletlerde serinlemek mümkün. Kaz Dağları'nda hayatınızdaki en güzel yüzme deneyimini yaşayabilirsiniz. Bu yazımızda doğanın büyüleyici atmosferi içinde, buz gibi sularda serinlemek için 4 rota belirledik.

MEHMETALAN KÖYÜ

Mehmetalan, Edremit'in Zeytinli Mahallesi'ne bağlı şirin bir köy. Mehmetalan köyünün içinde Kaz Dağları'nın zirvesinden gelen sulardan oluşmuş pek çok doğal havuz noktası var. Bu doğal havuzların çevresinde kamping ve piknik alanları mevcut. Köyde market olmadığı için gitmeden önce Zeytinli'den tüm ihtiyaçlarınızı almanız faydanıza. Mehmetalan'daki doğal havuza ulaştığınız andan itibaren kendinizi cennetten bir köşede gibi hissediyorsunuz. Derin olmayan bu doğal havuz çocuklu ailler tarafından da tercih ediliyor. Suyu biraz soğuk olsa da burada yüzmek oldukça keyifli. Yemyeşil ağaçların gölgesinde suya dalarken yüzme keyfinize kimi zaman su yılanları ve balıklar da eşlik ediyor. Siz yüzerken yuvasına yemek götürmeye çalışan bir sincap ile de karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Mehmetalan köyüne ulaşım oldukça kolay.

MIHLI ÇAYI

Mıhlı Çayı, Altınoluk’tan 5 km ileride Çanakkale'ye bağlı olan Küçükkuyu'da bulunuyor. Mıhlı Çayı'na ulaşım maalesef Mehmetalan'a gitmek kadar kolay değil. Yolu zor ve engebeli. Mıhlı Çayı ziyaretçilerine Baş Değirmen Köprüsü altında yüzme deneyimi sunuyor. Eski zamanlarda Truva’ya giden tek ulaşım yolu olan Baş Değirmen Köprüsü şimdilerde doğa yürüşçülerinin rotaları arasında yer alıyor. Çayın etrafında piknik yapabileceğiniz masaları ücret vererek kiralayabilirsiniz. Kaz Dağları'nın en güzel doğal havuzlarından biri olan Mıhlı Çayı'nı sabah saatlerinde ziyaret etmekte fayda var. Akşam saatlerinde, özellikle haftasonu Mıhlı Şelalesi'nde Kaz Dağları'nın enfes havasını koklayabilmek mümkün değil. Yakılan mangalların dumanları maalesef bu doğa harikasının güzelliğine gölge düşürüyor.

ŞAHİNDERESİ KANYONU

Macera tutkunları ve doğa yürüyüçülerinin uğrak noktası olan Şahinderesi kanyonu Altınoluk'ta bulunuyor. Şahinderesi Kanyonu piknik alanına araç ile ulaşım oldukça kolay. Ancak adından da anlşılacağı gibi Şahinderesi Şelalesi'ne ulaşmak için kanyonu geride bırakmanız gerekiyor. Tırmanmalı, atlamalı, zıplamalı bir yolculuğun ardından karşılaşacağınız manazara ise görülmeye değer. Şahinderesi'nin girişinde bir piknik alanı bulunuyor. İsterseniz kamp sandeleyelerinizi alıp kanyonun arasından akan serin sulara ayaklarınızı sokarak doğanın keyfini çıkarabilirsiniz. Kanyonun sonundaki şelale ve doğal havuza ulaşmak istiyorsanız ayağınızda kaymayan bir ayakakabı tercih etmenizde fayda var. Zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşacağınz Şahinderesi kanyonu şelalesi sizi gürül gürül sesi ile karşılayacak. Şelalenin oluşturduğu doğal havuzun soğukluğu ise yüzmek isteyenleri kararından vazgeçirebilir. Ancak bu engebeli yolculuk sonrası muhtemelen suya girmeden dönmeyeceksiniz.

HASANBOĞULDU GÖLETİ

Kaz Dağları Milli Parkın'da bulunan Hasanboğuldu Göleti efsanesi ve doğal güzelliği ile her yıl binlerce yurttaşın tercih noktası oluyor. Ulaşımı oldukça kolay olan Hasanboğuldu'ya otomobil ile giriş 65 TL. Ziyaretçileri girişte kafeler ve köylü pazarı karşılıyor. Karşınıza çıkan ilk su birikintisine ayaklarınızı soktuğunuzda sizlere göletin soğukluğu hakkında fikir verecek. Hasanboğuldu Göleti'ne ulaşmadan pek çok minik gölet ve su birkintisi göreceksiniz. Hasanboğuldu Göletine ulaşmak için kısa bir patikaya aşıp tahta yürüyüş yolunu tamamlamanız gerekiyor. Yolun sonunda Hasanboğuldu Göleti'nin üstüne kurulmuş seyir terasına ulaşacaksınız. Burada Hasanboğuldu Göleti'nde yüzmek yasak ancak çoğu yurttaş bu yasağa kulak asmıyor ve gölette yüzüyor.