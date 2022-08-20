Alanya'da can pazarı: 2'si ağır 25 yaralı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde duraktan yolcu alan yolcu otobüsüne, tur otobüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır, 25 kişi yaralandı. Ekipler araç içerisinde sıkışan sürücüyü 1 saat süren uğraş sonucu çıkarabildi.
Kaza, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K. idaresindeki 63 AED 492 plakalı otobüse yolcu almak için durakladığı sırada, Gökhan A. yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. 2’si ağır 25 kişinin yaralandığı kazada ise can pazarı yaşandı. Yolcu otobüsünün arka koltuğunda yolculuk yapan ve tur otobüsünün çarpması sonucunda otobüs içerisinde sıkışan Ahmet A., isimli yolcu sıkıştığı yerden, itfaiye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Durumu ağır olan Ahmet A., ambulansta sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Ahmet A'nın özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bildirildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARILDI
Yolcu otobüsüne arkadan çarpan tur otobüsünün şoförü Gökhan A., şoför koltuğunda sıkıştı. Manavgat ve Alanya itfaiyesi kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri Gökhan A'yı sıkıştığı yerden çıkarabilmek için seferber oldu. Gökhan A., yaklaşık bir saatin ardından oturduğu koltuğun kesilmesiyle sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.
Çoğunluğu Manavgat’taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet A. ve tur otobüsü şoförü Gökhan A'nın dışındaki yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tamamına yakınının taburcu edildiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüslerin çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Video Haberler
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti