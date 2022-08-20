Son Dakika: Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 yaralı

AA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:35
<p>Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;">" /&gt;<iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8d56tr?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Gaziantep'te katliam gibi kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

" />
<p>Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.</p>

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

<p><strong>VALİ GÜL: 16 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ</strong></p> <p>​Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.</p> <p>Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.</p>

VALİ GÜL: 16 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

​Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

<p>Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.</p>

Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

<p><strong>İKİ İHA ÇALIŞANI DA HAYATINI KAYBETTİ</strong></p> <p>Kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. </p>

İKİ İHA ÇALIŞANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. 

gaziantep kaza Vali

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler