Son Dakika: Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 yaralı
VALİ GÜL: 16 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.
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