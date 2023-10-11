Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

AA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:56
Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu
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Çarşı Mahallesi Galip Dere Plajı'nda suyun yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yurttaşlar tarafından kıyıya çıkarılan kadının sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Antalya deniz ceset

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