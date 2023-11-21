Alanya'da erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı: Eğitmen tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmen G.R.U. (20), 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmenin, 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.
ŞÜPHELİ EĞİTMEN TUTUKLANDI
Bakanlığın açıklamasının ardından olayla ilgili şüpheli eğitmen G.R.U., dün öğle saatlerinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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