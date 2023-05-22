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Alanya'da Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 68 yaşındaki Hollandalı turist, otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 12:40
Alanya'da Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu
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Kestel Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Cornelis Hoogstrate (68) odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi. Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Hollandalı turistin yerde hareketsiz yattığını gördü.

OTOPSİ YAPILACAK

Çağrılan sağlık ekibi, Hoogstrate'nin hayatını kaybettiği belirledi. Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Alanya Hollanda turist

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