Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 18:01
Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Alanya'da Sabri B. idaresindeki otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.


Alanya haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da safari araçları çarpıştı: 13'ü turist 16 yaralı! Kaza öncesi 'su savaşı' yapıyorlarmış...

Antalya'da safari araçları çarpıştı: 13'ü turist 16 yaralı! Kaza öncesi 'su savaşı' yapıyorlarmış...
Bilecik’te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 4 kişi yaralandı

Bilecik’te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 4 kişi yaralandı
Korkunç kaza! Oynarken ayağına 'demir dirgen' saplandı

Korkunç kaza! Oynarken ayağına 'demir dirgen' saplandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel yanıtladı: 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?

Özgür Özel yanıtladı: 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti’yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti’yi ziyaret etti
83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!

83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!
Tarkan’dan romantik tbt: Evlilik yıl dönümünde unutulmaz anlar

Tarkan’dan romantik tbt: Evlilik yıl dönümünde unutulmaz anlar
İYİ Parti kongresindeki lider değişimi sonrası gelen istifalar tartışma yarattı: 'Kopuş sürecek, hızlı bir çöküş var'

İYİ Parti kongresindeki lider değişimi sonrası gelen istifalar tartışma yarattı: 'Kopuş sürecek, hızlı bir çöküş var'
Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2024 Cuma Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 3 Mayıs 2024 Cuma Yay burcu yorumu
Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!

Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!
Kayseri’de domates fidesi çılgınlığı: 2 kilometre kuyruk oluştu

Kayseri’de domates fidesi çılgınlığı: 2 kilometre kuyruk oluştu