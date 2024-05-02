Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alanya'da Sabri B. idaresindeki otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.
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