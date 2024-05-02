Korkunç kaza! Oynarken ayağına 'demir dirgen' saplandı

Burdur'un Bucak ilçesinde oynadığı demir dirgenin ayağına saplandığı 8 yaşındaki O.T. yaralandı. Dirgenin itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmasının ardından hastaneye götürülen O.T. tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:34
Korkunç kaza! Oynarken ayağına 'demir dirgen' saplandı
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Barbaros Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan 8 yaşındaki O.T.'nin elinden düşürdüğü demir dirgen, sol ayağına saplandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ayağa saplanan demir dirgen Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından kesildi.

Demir parçasıyla birlikte Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen O.T. ameliyata alındı. Ayağındaki demir parçası çıkarılan O.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


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