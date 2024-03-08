Alanya'da panik anları... Denizde hortum oluştu!

Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:59
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi açıklarında yağmur sırasında hortum oluştu.

Denizdeki hortum bir süre ilerledikten sonra etkisini yitirdi. Hortumun büyüklüğü farklı bölgelerden yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.


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