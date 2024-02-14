Mersin'de panik anları... Denizde hortum çıktı!
Mersin'de genelinde sağanak yağış etkili olurken, Tisan Adası açıklarında hortum oluştu. O anlar yurttaşlar tarafından kaydedildi.
Meteoroloji'nin uyardığı Mersin, yağışlı havanın etkisine girdi.
Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak etkili olurken, Silifke ilçesinde ise dolu yağışı görüldü.
Göz Atın
Tisan Adası açıklarında da hortum oluştu. Hortumun meydana geldiği anlar, yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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