Mersin'de panik anları... Denizde hortum çıktı!

Mersin'de genelinde sağanak yağış etkili olurken, Tisan Adası açıklarında hortum oluştu. O anlar yurttaşlar tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:42
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Meteoroloji'nin uyardığı Mersin, yağışlı havanın etkisine girdi.

Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak etkili olurken, Silifke ilçesinde ise dolu yağışı görüldü.

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Tisan Adası açıklarında da hortum oluştu. Hortumun meydana geldiği anlar, yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


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