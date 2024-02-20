Zeytin ağaçlarını yerinden söktü.. Devasa hortum anbean kaydedildi!

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, zeytin ağaçlarını yerinden söktü. O anlar ise, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:35
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Son günlerde Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olmaya devam ediyor.

Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi mevkiinde de hortum etkili oldu. Aniden ortaya çıkan hortum, mahalle sakinleri arasında paniğe sebep oldu.

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40 AĞACI YERİNDEN SÖKTÜ!

Tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olan hortum, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü.

Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar, yurttaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi.

Hortumun yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlere herhangi bir zarar vermedi. Arazide ilerleyen hortum zamanla etkisini kaybederek kayboldu.


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