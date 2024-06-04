Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir Rus kadın kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Kargıcak Mahallesi’nde bir otelde konaklayan Aleksandra Tepliakova (39) isimli Rus vatandaşı, otel personeli tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı inceleme Rus kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Aleksandra Tepliakova’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- 'Gülen getirildi' iddiası üzerine açıklama
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Akaryakıta zam pompaya yansıdı
- 'Basit sorulara şaşırmayın'
- 15 yılda 8 bin 263 kişi geldi