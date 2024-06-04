Antalya'da orman yangını!
Antalya'da çıkan ot yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı.
Büyüyen alevler, ormana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ve orman ekipleri, karadan müdahale ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor