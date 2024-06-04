Antalya'da orman yangını!

Antalya'da çıkan ot yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:46
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Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı.

Büyüyen alevler, ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ve orman ekipleri, karadan müdahale ediyor.


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