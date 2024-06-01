Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ve jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-30 Mayıs'ta emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen operasyonlarda 3 kilo 167 gram uyuşturucu ve 508 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 109 şüpheli yakalanırken, 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 96'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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