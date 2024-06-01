Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:40

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:42

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-30 Mayıs'ta emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen operasyonlarda 3 kilo 167 gram uyuşturucu ve 508 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 109 şüpheli yakalanırken, 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 96'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.