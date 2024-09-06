Alanya’da sağlık memuru evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir sağlık memuru evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 07:29
Alanya’da sağlık memuru evinde ölü bulundu
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Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde öğle saatlerinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş’tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine evine giden jandarma ekipleri, Aktaş’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aktaş’ın ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #Antalya

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