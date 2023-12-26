Alanya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alanya'da H.Z. idaresindeki 07 AVH 001 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada, otomobildekilerden Fatma Güney öldü, sürücüyle araçta bulunan 3 yaşındaki T.Z. yaralandı.
Yaralılar, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Güney'in cenazesi Alanya Belediye Morguna götürüldü.
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