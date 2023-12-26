Okul çıkışı kaza: 1 öğrenci yaralandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:51

Güncelleme: 26.12.2023 - 17:51

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Okulu önünde seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet okuldan çıkan 15 yaşındaki öğrenci O.B.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan O.B., diğer öğrenciler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.