Okul çıkışı kaza: 1 öğrenci yaralandı

Manisa'da okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet, yaya bir öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:51
Okul çıkışı kaza: 1 öğrenci yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Okulu önünde seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet okuldan çıkan 15 yaşındaki öğrenci O.B.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan O.B., diğer öğrenciler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Manisa okul öğrenci

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