Okul çıkışı kaza: 1 öğrenci yaralandı
Manisa'da okul çıkışında meydana gelen trafik kazasında motosiklet, yaya bir öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Okulu önünde seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet okuldan çıkan 15 yaşındaki öğrenci O.B.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan O.B., diğer öğrenciler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- Çağla Şıkel gözyaşlarına boğuldu
- DEVA’lının saadet zinciri
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!