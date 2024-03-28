Alanya’da uyuşturucu satıcısı 2 şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:33

Güncelleme: 28.03.2024 - 17:33

Konaklı Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, Konaklı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araçta 142 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aracın içindeki şahıslar R.K. ve M.Y. ise gözaltına alındı. İki şüpheli sevk edildikleri Alanya Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.