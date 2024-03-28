Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu:12 tutuklama

Osmaniye’de polisin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:36
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu:12 tutuklama
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Osmaniye’de uyuşturucu madde üretimine ve satışına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ekiplerince 18-24 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1025 gram bonzai, 350,87 gram fubinica, 200,19 gram kubar esrar, 96,76 gram metamfetamin, 24 sentetik ecza, 9 ecstasy, 8,41 gram eroin, 1,03 gram skunk, 0,61 gram kokain, 534,31 gram bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda tutuklanan 12 kişi cezaevine gönderildi.


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