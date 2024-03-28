İzmir’de 26 kilogramın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:24
İzmir’de 26 kilogramın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu diğer illerden kente kargo paketleriyle uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpeği Point’in tepki verdiği iki ayrı koliyi denetleyen polis, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Öte yandan operasyonun bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabında da duyuruldu.


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