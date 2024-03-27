Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:53
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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Karatay ve Cihanbeyli ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları tırda yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 34 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile 4 litre sahte alkol ele geçirdi.

Ereğli ilçesinde ise bir evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, tabanca ve hassas terazi bulundu.

Çumra ilçesinde de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda bu suç unsurlarına ilişkin yakalanan Z.U, Z.D, H.Ö. ve F.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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