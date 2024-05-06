Alaplı’da 13 cep telefonu çalan hırsızlar tutuklandı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:57

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:58

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs gecesi Alaplı Hükümet Caddesi’ndeki telefon dükkanında meydana gelen olayda, arka kapıyı tornavida ile açarak giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 350 bin olan 13 cep telefonu çalan kişiler kayıplara karıştı.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine geldikleri iş yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler, içlerinde soyulan işyerinin de bulunduğu kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı yaptığı öne sürülen M. D.,O.T., F. B.U., isimli şahısları tespit ederek yakaladı.

Polisteki sorgusunun ardından Alaplı Adliyesi’ne sevk edilen M.D.,O.T., F.B.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.