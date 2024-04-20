Zonguldak'ta banka ATM’sini yakmak istediler!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:08

Güncelleme: 20.04.2024 - 14:08

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Kepez Mahallesi Yeşiltepe mevkisindeki kız öğrenci yurdunun önünde bulunan ATM’yi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler ateşe vererek yakmak istedi.

ATM’nin yandığını gören yurttaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cevrede bulunan tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.