Alaşehir'de üretim seferberliği
Manisa'da Alaşehir Belediyesi, yurttaşlara 210 bin adet sebze fidesi dağıttı.
Alaşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor durumda kalan çiftçilere ücretsiz olarak 210 bin adet sebze fidesi dağıttı. Belediye görevlileri mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere domates, biber ve patlıcan fidesi ulaştırdı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye tarafından yerli tohumdan üretilen sebze fidelerinin ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaştırılacağını söyledi. Çiftçiler, "Mazot, gübre, elektrik gibi girdi maliyetlerinin artması sonucu kendi fidanımızı yetiştirmek ve pazardan da almak için pahalı olan fidanları yetiştirmek ve almakta zorlanıyorduk. Belediye ücretsiz fidan dağıtarak, bizlere çok büyük bir destek verdi, belediye başkanı Ahmet Ökzücüoğlu’na teşekkür ederiz" dedi.
Üretime destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu şunları söyledi:
Yaklaşık 210 bin fidanımızı çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Mazot , gübre, zirai ilaç ve kırsal sulamada elektrik fiatlarının artması fidan fiatlarına da yansıdı. Bir çok çiftçimiz fidan alamaz durumdaydı. Biz de bunu gördük. Ata fidanlarımızın yaşaması, hem de çiftçilerimize katkı sağlamak amacıyla evlerinin bahçelerine diksinler diye 210 bin fidanımızı çiftçilerimize dağıtıyoruz. Üç yıldır dağıttığımız ve gelenek haline getirdiğimiz fidan dağıtımı ile çiftçimiz pazara çıkmadan evlerinin önünden domates, biber ve patlıcanlarını yiyebilecekler.
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