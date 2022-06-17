Alaşehir’in ‘en iyi kirazı’ seçildi

17 Haziran 2022 Cuma, 05:38

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Alaşehir Uluderbent Kiraz Festivali düzenlendi. Festival, bando eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Caddesi’nden başlayan yürüyüş Çarşı Meydanı’nda son buldu.

Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Alaşehir yöremizin üzümünü, yaprağını, ekmeğini, maden suyunu ve kirazını marka yapmak ve yöresel ürünlerimizi ön plana çıkartmak için çalışıyoruz. Şimdi de Uluderbent mahallemizde el emeği göz nuru, kirazlarımız podyumda yerlerini aldılar. Hepsi birbirinden güzel benim gözümde hepsi birinci, çünkü o sizin kıymetli ellerinizle emeklerinizle dantel işler gibi topladınız ve bu ürünleri sofralarda yer buldurmak için çalışıyorsunuz” dedi.