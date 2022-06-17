Alaşehir’in ‘en iyi kirazı’ seçildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Uluderbent Kiraz Festival’nde 41 üreticinin katılımıyla ‘En İyi Kiraz’ yarışması yapıldı. Yarışmada, Adem Bakır birinci oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 05:38
Alaşehir’in ‘en iyi kirazı’ seçildi
Abone Ol google-news

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Alaşehir Uluderbent Kiraz Festivali düzenlendi. Festival, bando eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Caddesi’nden başlayan yürüyüş Çarşı Meydanı’nda son buldu.

Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Alaşehir yöremizin üzümünü, yaprağını, ekmeğini, maden suyunu ve kirazını marka yapmak ve yöresel ürünlerimizi ön plana çıkartmak için çalışıyoruz. Şimdi de Uluderbent mahallemizde el emeği göz nuru, kirazlarımız podyumda yerlerini aldılar. Hepsi birbirinden güzel benim gözümde hepsi birinci, çünkü o sizin kıymetli ellerinizle emeklerinizle dantel işler gibi topladınız ve bu ürünleri sofralarda yer buldurmak için çalışıyorsunuz” dedi.


Alaşehir Alaşehir Belediyesi Ahmet Öküzcüoğlu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler