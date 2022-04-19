Alaşehir'in tarihi bu evde yaşatılacak
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kapısına zincir vurulan tarihi Turhan Alakent Evi, Alaşehir Belediyesi tarafından restore edilecek. Tarihi yapı, milli mücadelenin önemli kongrelerinden birine ev sahipliği yapan ilçenin tarihini yaşatacak müzeye dönüştürülecek.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinin tarihi evlerinden biri olan ve Kültür Bakanlığı tarafından Cumhuriyet dönemi mimari eserler statüsünde koruma altına alınan Turhan Alakent Evi, Alaşehir Belediyesi'ne devredildi.
Alaşehir Belediyesi Turhan Alakent Evi'ni restore ederek, Alaşehir tarihini yaşatacak.
Alaşehir'de 1963 - 1973 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapmış, Turhan Alakent'e ait 3 katlı tarihi evi Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korumaya altında bulunuyordu.
Tarihi binada Alaşehir'in tarihini yaşatacaklarını kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Restorasyonu yapılacak olan Turhan Alakent Evi Alaşehir'imiz için bir tarih olacak. Alaşehir'in tarihini yaşatacak. Amacımız bu evin restorasyonunu yapıp, Alaşehir Kongresi'nin de canlandırılacağı bir ev haline getirmek ve Turhan Alakent Bey'in adını da burada yaşatmak, Alaşehir Kongresi'ni de gelecek nesillere anlatmak olacak." dedi.
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