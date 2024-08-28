Aldatıldığını öğrenen kadın, evi ateşe verdi

Elazığ’da aldatıldığını öğrenen bir kadın, evi ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 23:50
Aldatıldığını öğrenen kadın, evi ateşe verdi
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Olay, Yemişlik Mahalle’sinde meydana geldi. İddiaya göre, kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın yaşadığı evi ateşe verdi. 

Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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