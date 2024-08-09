4 çocuk annesi kadın terk ettiği evini ateşe verdi

Diyarbakır'da tartıştığı eşi U.A. ile bir süredir ayrı yaşayan 4 çocuk annesi B.A. (35), eşyalarını almak için geldiği evi ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan B.A., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:40
4 çocuk annesi kadın terk ettiği evini ateşe verdi
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Yenişehir ilçesinde iddiaya göre, B.A. ile U.A. arasında 3 aydır yaşanan tartışma sonrası, 4 çocuk annesi B.A. evi terk etti. B.A., dün gece, ismi öğrenilemeyen bir yakınıyla birlikte eve gelip eşyalarını almak istedi. İçeri girdikten sonra evi ateş veren B.A. da alevlerin arasında kalıp yandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Vücudunda yanıklar oluşan B.A., ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan B.A.'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, yangın sonrası olay yerinde B.A.'ya ait eşarp bulundu. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen evde, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 


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