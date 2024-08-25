Apartmanda yangın paniği: Kiracı, evi ateşe verdi iddiası

Iğdır’da 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın panik yarattı. Azerbaycan uyruklu Aybeniz adlı kadının, mülk sahibi ile anlaşmazlık yaşaması sonucu evi ateşe verdiği öne sürüldü. Kiracı, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 23:26
Apartmanda yangın paniği: Kiracı, evi ateşe verdi iddiası
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Yangın, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki evde bilinmeyen nedenle çıktı. 

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin pencerelerinden çıkan alevler binadaki diğer evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 

Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, inceleme yaptı. Kullanılmaz hale gelen ve eşyaların büyük bölümünün yandığı evde kiracı olarak oturan Azerbaycan uyruklu Aybeniz adlı kadın, evi ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Azerbaycan uyruklu kiracının, mülk sahibi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 



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