Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren şahıs, eşcinsel çıktı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:46

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:46

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi’nde 2 çocuk babası Erdem Gülenç, eşi İrade G. ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu tartışmaya başladı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönünce Erdem G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini boğazından ve 14 yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İrade G.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Erdem G. ise emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan adam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası, 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Erdem G., hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Çocuğa ve alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davası görülen tutuklu sanık Erdem G., hakimin "Neden öldürdün" sorusuna, "Eşim beni aldatıyordu. Sosyal medyada uygunsuz fotoğraflarını birilerine gönderdiğini gördüm. Beni küçümseyince cinnet geçirdim. Mutfakta ahşap bir bıçak vardı. O esnada kendisine vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

"ERKEKLE ALDATTIM"

Hakimin "Sen hiç eşini aldattın mı" sorusuna ise Erdem G., "Erkekle aldattım. Daha önce birlikteliğimiz vardı. Eşimin de bundan haberi vardı" diye cevap verdi.

Yeni ifadelerin ortaya çıkmasının ardından 9. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanığın davasını bir ileri tarihe erteledi.