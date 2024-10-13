Son Dakika... Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş'a tepki yağıyor: 'Alıştıra alıştıra...'
- Sessizliğini bozdu: Türkiye'ye dönecek mi?
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- Bahçeli’nin aracı olduğu karanlık bir plan!
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
- Ali Erbaş'ın emekli maaşı belli oldu
- 'AKP kural tanımıyor, sistem çöktü'
- Özgür Özel'den flaş 'aday' açıklaması