Son Dakika... Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Son Dakika... Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı!
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DHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 18:18

Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


Etiketler: #Beyoğlu #polis #saldırı

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