Aldığı ekmeğin içinden naylon çıktı!

Kırşehir'de iddiaya göre, bir yurttaşın, fırından aldığı ekmekten poşet çıktı. Samet Yaylagül isimli yurttaş, Tarım İl Müdürlü ekiplerine şikayette bulundu.

İHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 12:51
Aldığı ekmeğin içinden naylon çıktı!
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Kırşehir'de Yenice Mahallesi Şehitlik mevkiinde iş çıkışı evine giderken fırından ekmek alan Samet Yaylagül, evinde ekmeğin içerisinden çıkan poşeti görünce şaşkına döndü.

Ekmek aldığı fırına durumu bildiren Yaylagül, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine de şikayetçi oldu. Ekmeği yerken fark etmesi sonucu şaşkınlığını gizleyemeyen Yaylagül, "Şaşırdım. Tarım İl Müdürlüğüne de yaşadığım durumla ilgili şikayetçi oldum. Halk sağlığı açısından da gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi. 


Kırşehir Ekmek
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