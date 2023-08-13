Aldıkları ham petrolü üretim tesisine götürürken suyla değiştirdiler!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 13:22

Güncelleme: 13.08.2023 - 13:22

Batman’da 2 gün önce TPAO’ya ait ortak petrol tankından aldıkları ham petrolü Diyarbakır’daki üretim tesisine tankerle götüren yüklenici firmanın sürücüsü M.A.D. ve yanındaki B.B.’nin GPS ile yapılan takibinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna girdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. GPS ile yapılan takipte şüpheliler burada bir süre durduktan sonra Diyarbakır’daki üretim tesisine gitti. Tesiste jandarma ekipleri hazır beklerken, tankerdeki ürünün yapılan kontrolünde su olduğu ortaya çıktı.

İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlatıldı.