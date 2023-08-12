TPAO 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 08:56

Güncelleme: 12.08.2023 - 09:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.