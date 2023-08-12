TPAO 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

AA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 08:56
TPAO 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.


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