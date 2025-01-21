Alet çantası hırsızlığı kamerada

Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:58

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:21

Kağıthane’nin Çağlayan Mahallesi’nde bir şüpheli, iş yerinin önünde bulunan alet çantasını alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüpheli önce iş yerinin önünde gördüğü alet çantasını alıp başka bir yere koydu. Ardından bir süre etrafı izleyip, bir şeyler yedi. Şüpheli, kısa bir süre sonra alet çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin olaya ilişkin şikayetçi olmadığı öğrenildi.