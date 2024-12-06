Avcılar'da iki bin TL'lik çanta hırsızlığı
Avcılar'da iş merkezindeki çanta mağazasından iki bin TL değerindeki deri çanta çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çantayı inceliyormuş gibi yaparak çaldığı görüldü.
Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde, çanta dükkanında kimliği belirsiz bir kişinin iki bin TL değerindeki çantayı çaldığı görüldü. Deri çantayı eline alan şüpheli, inceliyormuş gibi yaparak etrafını kontrol etti.
Daha sonra, iş yeri çalışanları çantanın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin etrafını kontrol ettikten sonra elindeki çanta ile mağazadan uzaklaştığı görüldü.
Etiketler: #Avcılar #hırsızlık
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