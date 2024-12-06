Avcılar'da iki bin TL'lik çanta hırsızlığı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:04

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:28

Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde, çanta dükkanında kimliği belirsiz bir kişinin iki bin TL değerindeki çantayı çaldığı görüldü. Deri çantayı eline alan şüpheli, inceliyormuş gibi yaparak etrafını kontrol etti.

Daha sonra, iş yeri çalışanları çantanın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin etrafını kontrol ettikten sonra elindeki çanta ile mağazadan uzaklaştığı görüldü.