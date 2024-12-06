Avcılar'da iki bin TL'lik çanta hırsızlığı

Avcılar'da iş merkezindeki çanta mağazasından iki bin TL değerindeki deri çanta çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin çantayı inceliyormuş gibi yaparak çaldığı görüldü.

Avcılar'da iki bin TL'lik çanta hırsızlığı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:04

Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde, çanta dükkanında kimliği belirsiz bir kişinin iki bin TL değerindeki çantayı çaldığı görüldü. Deri çantayı eline alan şüpheli, inceliyormuş gibi yaparak etrafını kontrol etti.

Daha sonra, iş yeri çalışanları çantanın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin etrafını kontrol ettikten sonra elindeki çanta ile mağazadan uzaklaştığı görüldü. 

 


Etiketler: #Avcılar #hırsızlık

İlgili Haberler

Samsun'da ikinci el eşya dükkanında hırsızlık: 1 gözaltı

Samsun'da ikinci el eşya dükkanında hırsızlık: 1 gözaltı
Hırsızlık hükümlüsünün rahatlığı 'pes' dedirtti, kahvehanede maç izlerken yakalandı

Hırsızlık hükümlüsünün rahatlığı 'pes' dedirtti, kahvehanede maç izlerken yakalandı
Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!

Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler