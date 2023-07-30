Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı: Müdahale sürüyor

Urla'da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

AA
Yayınlanma: 30.07.2023 - 15:51
Alev alan otomobil orman yangınına yol açtı: Müdahale sürüyor
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İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. 

Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme karayoluna yönlendiriliyor. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.


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