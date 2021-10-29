Alev Coşkun: Hiçbir güç Türk halkını Atatürk’ten ayıramayacak

29 Ekim 2021 Cuma, 10:39

Milli Mücadele’nin simge şehirlerinden İzmir’in kurtuluşu, “İzmir’e Doğru: 9 Eylül” adıyla belgesel film oldu. Filmin ilk gösterimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı.

ALEV COŞKUN: KUVAYI MİLLİYECİLER YOK OLMAZ

Gecede İzmir’in kurtuluşu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na dair konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, “Padişahın başındaki taç oradan alınıyor, halka veriliyor. İşte bağımsızlık ve egemenlik budur. Bu olaydan tam bir yıl sonra da 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet, tüm Orta Doğu'da, tüm İslam dünyasında bir ilktir. Cumhuriyetin ilan edilmesi zaten en büyük devrimdir. Atatürk 15 yıl içerisinde aydınlanma devrimlerini gerçekleştirdi. Emperyalizme karşı bağımsızlık, padişah ve tek adamlığa karşı cumhuriyetçilik, şeriata karşı laikçilik, ümmetçiliğe karşı ulusçuluk gerçekleşti. Yaşamda ve hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir. Bu kural Atatürk tarafından en önemli kural olarak Türk milletine sunuldu. Eleştirel akıl öne geçti. İşte aydınlanma devriminin çok kısa tanımlaması budur” dedi.

9 Eylül belgeselinin çok önemli bir döneme ışık tuttuğuna değinen Coşkun, “Ne yazık ki çok partili sisteme girdiğimiz 1950’den bugüne, 70 yıldır Atatürk’e ve devrimlerine karşı saldırılar devam ediyor. Bunu yok sayamayız. Laik esaslara dayalı cumhuriyete karşı özellikle son yirmi yıldır saldırılar yoğunlaştı. Ancak hiçbir güç Türk halkını Atatürk’ten ve laik ilkelerden ayıramayacaktır. Laik ilkelere dayalı cumhuriyet yönetimine karşı itibarsızlaştırma, küçük düşürme, zayıflatma girişimleri başarılı olamayacaktır. Çünkü son yıllarda görünüyor ki, gençlik Atatürk’e inanmakta, onu özümsemektedir. Halkın içinde çok ciddi bir dip dalgası vardır. Cumhuriyet yaşayacaktır, Atatürk devrimleri yaşayacaktır. Atatürkçüler ölmez, Kuvayı Milliyeciler yok olmaz. Her şey daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

BİR ŞEHRİN KURTULUŞUNDAN FAZLASI

Gecede konuşan Başkan Tunç Soyer ise, “Bugün, ‘İzmir’e Doğru: 9 Eylül’ belgesel filminin gösteriminde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İzmir’in 9 Eylül 1922’de kurtuluşu, Cumhuriyetimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. 9 Eylül ve 29 Ekim, iki ayrı günden oluşan tek bir miladın tarifidir. O milat, özgür Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur. Bu nedenle 9 Eylül belgeselinin ilk gösteriminin 29 Ekim’in öncesinde yapılması İzmir için özel bir anlam taşıyor” dedi.

Başkan Soyer, şöyle devam etti:

“Uzun bir arşiv çalışmasının ardından çekimleri bir yılda tamamlanan bu yapımda; değerli tarihçilerin ve araştırmacı yazarların anlatımları yer alıyor. Belgeselde ayrıca İzmir’in kurtuluşu için savaşmış kahramanlarımızın ailelerinin röportajları da var. Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşun ve sonrasında yaşananlar, 1 Haziran’da Ödemiş’teki ilk örgütlü halk direnişi ve işgalden kurtulmak için ödenen bedeller, bu çalışmada çok açık bir şekilde anlatılıyor. 22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Tamimi’nde Gazi Mustafa Kemal’in imzasını taşıyan şu sözler, bu çalışmanın özeti mahiyetinde: 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır'. Kurtuluş destanının, milletin kararıyla başladığı ve yine milletin azmiyle, zaferle sonuçlandığı İzmir’in belediye başkanlığı görevini ya pıyor olmaktan onur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sonuçlanan büyük bir savaşın başkahramanıdır. O, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar olmasını sağlayan barışın da baş mimarıdır. Verdiği onca mücadelenin, tartışılmaz zaferlerin ardından, bizlere şunu öğütlemiştir: 'Yurtta sulh, dünyada sulh!' Bu sözler, atamızdan bize yadigar kalan Cumhuriyetimizin harcıdır. İstiklalimizin rehberidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin mimarı tüm aziz kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 9 Eylül belgeseline imza atan, katkı sunan herkese ve filmin yönetmeni Mesut Gengeç’e gönülden teşekkür ediyorum.”

EMEK VERENLERE PLAKET VERİLDİ

Programda ayrıca Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve belgeselde yer alan İzmirli tarihçilere plaketleri takdim edildi. Belgeselin sponsoru olan Folkart A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak adına ise plaketi Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü aldı.

ÇEKİMLER 1 YIL SÜRDÜ

Uzun bir arşiv çalışmasının ardından bir yılda çekilen belgeselde, konunun uzmanı tarihçiler ve araştırmacı-yazarlar Alev Coşkun, Yaşar Aksoy, Berrin Karadeniz, Kemal Arı, Vahdettin Engin, Ahmet Mehmetefendioğlu, Hayat Akıncı, Feyyaz Yüzatlı ve Şükrü Kocagöz’ün anlatımları ile İzmir’in kurtuluşu için savaşmış kahramanların ailelerinin röportajları yer alıyor. Belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın yaptı. Önemli sahnelerinde dramaların yer aldığı belgeselin müziklerinde ise Yıldıray Gürgen imzası bulunuyor.