Alev topuna döndü... Isınmak isterken evinden oldu!
Kocaali'de 70 yaşındaki yaşlı adamın bayram günü ısınmak için evinde çalıştırdığı elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Alev topuna dönen iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’nde bulunan iki katlı evde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Hilmi A. (70) ısınmak için elektrikli battaniyeyi çalıştırdı. Bir süre sonra açılan elektrikli battaniye yangına sebep oldu.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Hilmi A.’nın evden çıkarak durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı eve müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Evin alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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