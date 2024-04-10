Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!

Şanlıurfa'da bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:00
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!
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Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Abit Aslan’a ait tekstil fabrikasında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Fabrikanın depo kısmında başlayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI!

Ekipler fabrikayı saran alevlere müdahale edip, 1 saatte kontrol altına aldı. Tonlarca pamuğun küle döndüğü yangın ile ilgili ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.


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