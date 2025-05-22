Alevi Bektaşi Federasyonu’ndan Kurtulmuş’a tepki

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un sivil toplum temsilcileri ile yaptığı bir toplantıdaki ifadelerine ilişkin Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan Cumhuriyet’e konuştu. Erkan, “Numan Kurtulmuş bu açıklaması ile Alevilerin yüreğine saplanan bin hançerin, bin birini saplayarak tüm insanlığın yüreğini incitmiştir. Bir ülkeyi yönetenler tarihin gerçeklerinden uzak bir şekilde ülkeyi yönetiyor ise, o ülkede huzur kalmaz, birlik, dirlik, kalmaz, barış olmaz ve işte o zaman beka sorunu başlar” dedi.

Kurtulmuş ise “Sözlerimden kaynaklı bir kırgınlık oluşmuşsa, siyasi hayatı boyunca bu coğrafyada daima kardeşliği, birliği ve bütünleşmeyi savunan bir kardeşiniz olarak üzgün olduğumu içtenlikle ifade etmek boynumun borcudur” ifadesini kullandı.