Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 00:30
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Ali Arif Özzeybek Resmi Gazete

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