Yenikapı'da Büyük Alevi kurultayı: Talepler 11 maddeyle ilan edildi

25 Aralık 2022 Pazar, 16:38

İstanbul'da, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Laik ve demokratik Türkiye için Büyük Alevi Kurultayı" düzenlendi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Demokratik Alevi Derneği'nce düzenlenen kurultaya siyasi parti temsilcileri, Madımak'ta hayatını kaybedenlerin aileleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kurultay, Alevi ritüellerinden çerağ uyandırılması ve dua okunmasıyla başladı. Semah gösterisi yapılarak deyişler okundu. Alevilerin, "Çağdaş, bilimsel, laik, anadilde eğitim", "Doğa ve canlı kıyımına hayır", "Zorunlu din dersleri kaldırılsın", "Madımak, utanç müzesi olsun", "Ocağıma, inancıma dokunma" şeklindeki taleplerinin yer aldığı pankartların taşındığı kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı siyasi partilerin genel başkanlarından mesajlar okundu.

"BİZ BURADAYIZ"

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan konuşmasında, Alevi toplumun eşit yurttaşlık talebinin tüm dünya tarafından duyulduğunu belirterek "Aleviler diyor ki, cem bizim ibadetimiz, cemevi ibadethanemiz. Bu ülkede bizim çocuklarımıza bizim inancımız olmayan bir inancı dayatmayın diyoruz. Kamuda ayrımcılığa son verin. Aleviler diyor ki biz buradayız. Biz bu toprakların kadim inançlarından biriyiz, yok saymakla bir yere varamazsınız" dedi. Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı Celal Fırat ise zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesini istediklerini belirtti.

BİLDİRGEDE YER ALAN TALEPLER

Diğer Alevi dernek temsilcilerinin konuşmasının ardından hazırlanan sonuç bildirgesi okundu. Bildirgede yer alan talepler şöyle sıralandı: