Alevi dernekleri bir araya geldi: 'Birlikten başka kurtuluş yok'

'Alevilik İnancının Asimilasyonu ve Eşit Vatandaş Hakkı' konulu panelde bir araya gelen Alevi dernekleri, yaşadıkları sorunlara dikkat çektiler.

Bekir Şahin
25 Kasım 2022 Cuma, 04:00
Alevi dernekleri bir araya geldi: 'Birlikten başka kurtuluş yok'
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Gaziantep’te bir araya gelen Alevi kurumları önceki gün “Alevilik İnancının Asimilasyonu ve Eşit Vatandaş Hakkı” konulu bir panel düzenledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gaziantep Şubesi, Gaziantep Çepniler Derneği, Gaziantep Tilkiler Derneği, Kizirliler Derneği ve Balyanlılar Derneği tarafından yapılan panelde Alevilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. 

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Aleviliğin tarih boyunca asimile edilmek istendiğine vurgu yaptı. Erçen, “Şu anda çıkardıkları yasa ve kararname tam da ‘Alevilik yoktur’ kararnamesidir” dedi. Kayseri Cemevi Başkanı yazar Abbas Tan da Alevi temsilcilerinin önerilerinin dikkate alınmadığına dikkat çekerek “Her türlü yasağa karşın Alevilik inancı var olacaktır” diye konuştu. Yazar Musa Kazım Engin ise “Ülkedeki aydınlar ve ezilenler güçbirliği yapmak zorunda, başka kurtuluş yok” diye konuştu. 


Alevi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği PSAKD

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